«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Латышонок, Волков, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла.

Ранее бывший футболист сборной России назвал травмы лидеров потерей для «Зенита».