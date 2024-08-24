Тарасова назвала виды спорта, которые символизируют ценности России

Фигурное катание является одним из видов спорта, которые символизируют российскую идентичность на международной арене. Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей являются символом российской национальной идентичности на международной арене. Они наиболее точно символизируют культурные ценности нашей страны. В этих видах спорта Россия — одна из лучших», - сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023-м организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. На Олимпийские игры в Париже приехало 15 россиян в нейтральном статусе. Они завоевали одну медаль — серебряными призерами в женском парном теннисном турнире стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее украинцы потребовали запретить хоккеисту Дацюку въезд в Канаду.