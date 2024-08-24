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Акинфеев получил травму головы в матче с «Акроном»

Вратарь ЦСКА Акинфеев получил травму головы в матче РПЛ с «Акроном»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона». Он столкнулся с соперником.

Инцидент произошел в концовке первого тайма. В борьбе за мяч в воздухе Акинфеев на линии вратарской площади столкнулся с футболистом «Акрона» Родригу Эштовалом и получил рассечение. Ему оказали помощь и забинтовали голову, после чего он смог вернуться в игру. Кровотечение открылось и у португальского защитника «Акрона», ему также была оказана медицинская помощь.

После первого тайма счет в матче не был открыт. На момент написания новости в игре продолжается перерыв.

На данный момент ЦСКА идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Акрон» с 4-мя баллами занимает 13-ю строчку. Также сегодня состоятся еще три матча. «Зенит» сыграет со «Спартаком», «Факел» примет «Оренбург», а «Ахмат» на своем поле сыграет с «Химками».

Лидером в РПЛ остается «Зенит» — петербуржцы набрали 13 очков после пяти туров. Второе и третье места делят «Динамо» и «Локомотив», у которых по 12 баллов.

Ранее Акинфеев сообщил, что собирается закончить карьеру через полтора-два года.

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