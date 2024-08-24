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В ФТР не видят смысла обсуждать допинг-скандал вокруг Синнера

Руководитель Федерации тенниса России Селиваненко: Синнер был признан невиновным

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Yves Herman/Reuters

Несмотря на критику в адрес итальянского теннисиста Янника Синнера, сдавшего два положительных допинг-теста, он все же был признан невиновным, и именно это решение является ключевым. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.

Он подчеркнул, что ITIA — организация, отвечающая за защиту честности профессионального тенниса, — была создана всеми руководящими мирового тенниса как независимый орган, который должен заниматься различными нарушениями. И вердикт по делу Синнера был вынесен независимой инстанцией.

«Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце», — указал Селиваненко.

«Мне кажется, что все обсуждения после прочтения заголовков или коротких новостей бессмысленны. Я привык говорить на профессиональном языке. Восемь лет был в совете директоров Международной федерации тенниса и представляю себе, как там функционируют все механизмы, в том числе ITIA», — сказал вице-президент ФТР.

Янник Синнер сдал в марте два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако оба раза в течение нескольких дней сумел опротестовать временное отстранение, а впоследствии был оправдан. При этом о допинговом деле Синнера стало известно только в августе. Синнер посеян под первым номером на стартующем на следующей неделе US Open.

Ранее экс-теннисист Ольховский назвал оправдание Синнера по делу о допинге двойными стандартами.

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