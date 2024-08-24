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Карпин признал, что «Ростову» будет тяжело в случае ухода Глебова в «Спартак»

Карпин о возможном уходе капитана «Ростова» Глебова: незаменимых нет

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РИА Новости

Возможный уход капитана футбольного клуба «Ростов» Данила Глебова в московский «Спартак» не станет трагедией для донской команды, однако заменить его будет непросто. Об этом «Матч ТВ» заявил главный тренер ростовчан и сборной России Валерий Карпин.

Он констатировал, что спокойно относится к слухам о переходе Глебова, поскольку об этом говорят каждое трансферное окно. По словам Карпина, если стороны договорятся, переход состоится.

Трагедия — слишком громкое слово. Незаменимых нет. Но будет ли тяжело заменить его? Да. Уходили футболисты из всех клубов мира, начиная от Месси и Роналду, и эти клубы продолжали существовать, играть и выигрывать», — сказал Карпин.

По данным СМИ, «Спартак» ведет переговоры по трансферу капитана «Ростова». Уточняется, что сумма трансфера может составить € 11 млн. Текущий контракт игрока с ростовским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» после пяти туров идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Спартак» с 10-ю баллами расположился на третьей строчке.

Ранее Карпин заявил, что сожалеет о ситуации с игроком «Спартака» Соболевым.

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