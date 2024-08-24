Российские каноисты стали чемпионами мира

Российские каноисты Захар Петров стали чемпионами мира. Они выиграли золотые медали в каноэ-двойках на дистанции 1000 м на первенстве, проходящем в Самарканде.

В финале российский дуэт, выступающий под нейтральным статусом, преодолели дистанцию за 3.41,61 секунды. Вторыми стали представители Венгрии Балаж Адольф и Даниэль Фееш с результатом 3.42,12. Замкнули тройку украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук – 3.42,43.

Кроме того, в субботу на чемпионате мира в Самаркандей ряд медалей завоевали белорусские спортсмены. Олег Юреня и Никита Бориков стали чемпионами мира в каноэ-двойках на 1000 метров, также золото взяла каноистка Елена Ноздрева на аналогичной дистанции. Серебро выиграли Ольга Худенко и Дмитрий Натынчик в миксте среди каноэ-двоек на 500 м, а еще одну серебряную медаль завоевала байдарочница Марина Литвинчук на километровой дистанции.

Напомним, Захар Петров принял участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Среди одиночек он стал четвертым на дистанции 1000 метров, также четвертое место он занял в тандеме с Алексеем Коровашковым на 500 метрах.

Ранее каноист Коровашков заявил о намерении принять участие в Олимпиаде-2028.