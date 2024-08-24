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Полузащитник «Амкала» сравнил физподготовку медийных и профессиональных игроков

Медийный футболист Маврин: «Амкал» готов физически не хуже профессионалов

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Телеграм-канал «АМКАЛ»

Полузащитник медийного футбольного клуба «Амкал» Василий Маврин высказался о разнице в физической подготовке игроков медийных команд и профессиональных клубов после победы «Амкала» во втором раунде Пути регионов Кубка России над одним из лидеров группы «Золото» Второй лиги А московским «Велесом».

«Считаю, что разница небольшая с тем, что мы 25 минут играем, что там. Интенсивность бывает разная в разных матчах. Поэтому здесь нет корреляции, что у нас больше замен – от этого нам проще. Нет, в большинстве своем команды, такие как «Амкал», и не делают даже в МФЛ большое количество замен. То есть там тоже было очень мало у нас. Поэтому здесь физически подошли достаточно в неплохой форме», — подчеркнул Маврин.

В Медийной футбольной лиге тайм длится 25 минут чистого времени с неограниченном числом замен, причем замененный игрок может выйти на поле обратно. В профессиональном футболе тайм играется 45 минут чистого времени, а ушедший с поля футболист не имеет права вернуться в игру. В третьем раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» сыграет с «Космосом» из Долгопрудного.

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