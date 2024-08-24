Футбол «Зенита» назвали спартаковским

Петербургский «Зенит» играет в спартаковский футбол. Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» заявил бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов.

«Мне «Зенит» сейчас нравится — они играют чисто в «спартаковский футбол». Я и то в «Зените» знаю больше игроков, чем в «Спартаке». Вот такая вот разница. Мне очень нравится в «Зените» Вендел. В центре поля играет, очень красиво раздает [передачи]. Грамотный человек, сразу видно», — сказал Хлестов.

На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков. Красно-белые с 10 баллами расположились на четвертой строчке. Матч состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Стоит отметить, что Вендел не поможет «Зениту» в противостоянии со «Спартаком», поскольку продолжает восстановление после травмы. Из-за повреждения пропустит матч против своей бывшей команды и лучший бомбардир РПЛ в текущем сезоне, один из лидеров «Зенита» Максим Глушенков.

Ранее тренер Тарханов предрек «Спартаку» победу над «Зенитом».