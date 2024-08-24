Орещук призвал не торопиться петь оды Станковичу

Московский «Спартак» хорошо начал сезон под руководством нового главного тренера Деяна Станковича, но торопиться хвалить наставника не стоит. Такое мнение в интервью «Спорт-Экпрессу» выразил бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

«Пока москвичи играют достаточно качественно, неплохо. Но вы же понимаете, «Спартак» — это особая история. Имею в виду круговорот тренеров в природе. И каждый из них вроде хорошо начинает. А потом все тише и тише... На короткой дистанции специалист эффективен, а затем возникает чувство дежавю. Все возвращается на круги своя — играют так же, как и при предыдущем тренере. Так что все-таки рановато петь оды Станковичу. Остановлюсь лишь на промежуточном выводе: начали сезон неплохо. Это факт», — констатировал Орещук.

О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 10 очков в пяти турах. В шестом туре москвичи на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», возглавляющим турнирную таблицу с 13 баллами. Встреча состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее тренер Тихонов назвал «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком».