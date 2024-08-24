РФС намерен сотрудничать с Китаем в сфере судейства

Российский футбольный союз (РФС) намерен сотрудничать с Китайской федерацией футбола в сфере судейства. Об этом «Матч ТВ» заявил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Ведем работу по заключению договора о сотрудничестве с китайской федерацией футбола. Конкретного срока, когда планируем подписать договор, у нас нет. У нас есть обоюдное желание сотрудничать, но необходимо пройти целый ряд достаточно долгих бюрократических процедур в Китае», — сообщил функционер.

В прошлом году стало известно, что аналогичное соглашение подписано с Федерацией футола Саудовской Аравии. Кроме того, РФС сотрудничает в области судейства с Белорусской федерацией футбола.

Также Каманцев рассказал о возможном внедрении оборудования VAR в Первой лиге. По его словам, это комплексная система с интегрированными офсайдными линиями. Поступившее в Россию новое оборудование VAR будет тестироваться и сравниваться с тем, которое используется сейчас.

Ранее Аршавин заявил, что не ожидал резкой критики судейства от спортдира «Оренбурга» Андреева.