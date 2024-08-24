Российский теннисист высказался о ситуации с допингом Синнера

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель 22 турниров АТР в одиночном и парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с первым номером мужского рейтинга итальянцем Янником Синнером, сдавшим две положительные пробы на допинг, но избежавшим дисквалификации.

«По Яннику Синнеру и ситуации вокруг него. К сожалению, не публикуют досконально детали. Опять же, два раза обнаруживают допинг. Пускай это и в минимальных пропорциях, это все равно считается допингом, и потом уже идет разбирательство. И очень странно, что вся эта информация появилась очень поздно. В марте взяли пробы… Обычно это все вылезает намного раньше, и спортсмен играет под этим прессом», — уверен Ольховский.

Синнер сдал два положительных допинг-теста на анаболический стероид клостебол в марте в течение десяти дней, но оба раза оперативно выигрывал апелляцию на временное отстранение, а потом смог доказать свою невиновность – независимая комиссия приняла его аргументы о случайном попадании вещества в организм. При этом о положительных тестах Синнера стало известно только в августе, когда история уже была закрыта.

Ранее спортивный врач рассказала, почему теннисиста Синнера не дисквалифицировали.