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Российский теннисист высказался о ситуации с допингом Синнера

Экс-теннисист Ольховский: у Синнера нашли допинг, это факт

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Yves Herman/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель 22 турниров АТР в одиночном и парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с первым номером мужского рейтинга итальянцем Янником Синнером, сдавшим две положительные пробы на допинг, но избежавшим дисквалификации.

«По Яннику Синнеру и ситуации вокруг него. К сожалению, не публикуют досконально детали. Опять же, два раза обнаруживают допинг. Пускай это и в минимальных пропорциях, это все равно считается допингом, и потом уже идет разбирательство. И очень странно, что вся эта информация появилась очень поздно. В марте взяли пробы… Обычно это все вылезает намного раньше, и спортсмен играет под этим прессом», — уверен Ольховский.

Синнер сдал два положительных допинг-теста на анаболический стероид клостебол в марте в течение десяти дней, но оба раза оперативно выигрывал апелляцию на временное отстранение, а потом смог доказать свою невиновность – независимая комиссия приняла его аргументы о случайном попадании вещества в организм. При этом о положительных тестах Синнера стало известно только в августе, когда история уже была закрыта.

Ранее спортивный врач рассказала, почему теннисиста Синнера не дисквалифицировали.

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