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Стало известно, когда аргентинский новичок «Зенита» вылетит в Россию

Ole: нападающий Гондоу 24 августа вылетит в Россию для перехода в «Зенит»

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аргентинский нападающий Лусьяно Гондоу в субботу, 24 августа, отправится в Россию для завершения перехода в петербургский «Зенит». Об этом сообщает Ole.

Ожидается, что футболист «Аргентинос Хуниорс» подпишет с российским клубом контракт сроком на четыре года с возможностью продления на еще один сезон. Примечательно, что Гондоу не попал в заявку «Хуниорс» на ближайший матч аргентинского первенства против «Атлетико Хуракан». В последних трех встречах он появлялся в стартовом составе и провел эти игры без замен.

Гондоу выступает за «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За это время он провел за команду 38 игр во всех турнирах, в этих матчах он забил 14 мячей, а также сделал пять результативных передач. Текущий контракт нападающего с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн.

Тем временем, «Зенит» готовится к домашнему дерби с московским «Спартаком». Команды встретятся в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу первенства, набрав 13 очков. Красно-белые с 10 баллами расположились на четвертой строчке. Матч состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Ранее экс-футболист Павлюченко заявил, что «Спартаку» в игре с «Зенитом» необходимо забирать очки.

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