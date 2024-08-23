Стало известно, сколько «Зенит» потратит на нового нападающего

Петербургский «Зенит» может приобрести аргентинского форварда «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гондоу. Об этом в соцсетях сообщил южноамериканский журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, итоговая сумма сделки по 23-летнему форварду может составить €10 млн. Ожидается, что все детали предстоящего трансфера будут улажены 24 августа.

Гондоу защищает цвета «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. За это время нападающий сыграл 38 матчей, в которых отличился 14 раз и отдал пять результативных передач.



В следующей игре зенитовцы сыграют против «Спартака» — встреча между этими командами пройдет на поле сине-бело-голубых в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется 24 августа в 17.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. «Спартак» набрал 10 очков и находится на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в первом матче 6-го тура РПЛ.