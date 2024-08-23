«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в первом матче 6-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» оказался сильнее махачкалинского «Динамо» в первом матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в столице республики Татарстан на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Счет в матче открыл Мирлинд Даку, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время. Окончательный счет в игре установил Никола Чумич, которому ассистировал Илья Рожков.

Дагестанский клуб завершил матч вдесятером — на 68-й минуте за «фол последней надежды» был удален Муталиб Алибеков.

После этой игры команда под руководством Рашида Рахимова набрала 10 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинский клуб с пятью баллами сохранил за собой 12-ю позицию.

В следующем туре «Рубин» сыграет против столичного «Спартака». Игра пройдет в субботу, 31 августа, на стадионе «Лукойл Арена» — стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Динамо» отправится на выезд в Самару, где 1 сентября сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен продлить контракт с Эдуардом Сперцяном.