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«Краснодар» намерен продлить контракт со Сперцяном

«РБ Спорт»: «Краснодар» намерен продлить контракт с полузащитником Сперцяном

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Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» намерен продлить контракт с полузащитником сборной Армении Эдуардом Сперцяном, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство «быков» предложило футболисту новый трудовой договор, рассчитанный на три года. В данный момент сторона игрока взяла паузу в переговорах, обдумывая дальнейшие действия.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сперцян провел пять матчей, в которых не забил ни одного мяча и отдал две результативные передачи.

«Краснодар» уступил в матче за Суперкубок России «Зениту» (2:4), после чего начал РПЛ с трех ничьих подряд, но в четвертом и пятом туре смог одержать волевые победы над ЦСКА и «Пари НН» с одинаковым счетом – 2:1. На данный момент «быки» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.

В ближайшем туре «Краснодар» сыграет в Москве против «Динамо». Игра состоится 25 августа.

Ранее сообщалось, что «Зенит» определился с кандидатурой нового нападающего.

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