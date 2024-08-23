Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за бронзового призера ОИ-2024

Московское «Динамо» выплатило за марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба €1,5 млн. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, контракт африканца с российской командой рассчитан до 2029 года.

21-летний Маухуб выступал за клуб из Марокко «Раджа Касабланка». В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча за команду, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тысяч.

В составе олимпийской сборной своей страны Маухуб выиграл бронзовые медали Парижа-2024, принял участие в пяти матчах, сумев отличиться в них однажды.

В 5-м туре чемпионата России «Динамо» оказалось сильнее «Крыльев Советов» — единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил бразильский полузащитник «Динамо» Бителло с передачи россиянина Константина Тюкавина.

В шестом туре РПЛ «Динамо» сыграет в дома с «Краснодаром». Игра состоится 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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