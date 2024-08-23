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«Спартак» забьет «Зениту» два мяча, заявил Булыкин

Дмитрий Булыкин заявил, что «Спартак» способен забить «Зениту» два мяча

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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива», а также леверкузенского «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в матче между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» не будет явного фаворита. Слова Булыкина приводит Legalbet.

«В этой игре нет фаворита: все будет зависеть от реализации моментов. У «Спартака» есть хорошие шансы ярко сыграть в атаке. Думаю, красно-белые способны забить два мяча. Скорее всего, в этом матче будет ничья со счетом 2:2 или 1:1. Точно не будет 0:0», — сказал Булыкин.

Экс-нападающий сборной России подчеркнул, что «Спартак» находится в хорошей форме на старте сезона и часто поражает ворота соперников (команда забила уже 15 мячей в семи матчах). В то же время «Зенит» потерял из-за травмы нападающего Максима Глушенкова, однако может компенсировать его отсутствие глубиной своего состава.

Булыкин заявил, что по этим причинам ожидает интересного и равного по силам матча.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на поле сине-бело-голубых в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется 24 августа в 17.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 13 очками. «Спартак» набрал 10 очков и находится на пятой строчке.

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