Умер бывший тренер теннисистов Федерера и Сафина

Шведский теннисист Петер Лундгрен, который после окончания карьеры тренировал Роджера Федерера из Швейцарии и россиянина Марата Сафина, скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его дети Лукас и Юлия в социальных сетях.

«Один из лучших, к сожалению, покинул нас слишком рано», — написали они.

Точная причина смерти не известна. Издание Aftonbladet сообщает, что в 2023 году Лундгрен перенес ампутацию части левой ноги после перелома лодыжки.

Будучи игроком, Лундгрену удалось войти топ‑25 мирового рейтинга и завоевать три титула в одиночном разряде. Также в его активе полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. После завершения карьеры Лундгрен стал тренером. Под его руководством россиянину Марату Сафину удалось выиграть Australian Open в 2005 году.

«Я не верил в себя, пока не начал работать с Петером», — сказал тогда Сафин.

Также он тренировал звездных швейцарцев — Роджера Федерера и Стэну Вавринку.

Ранее умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков.