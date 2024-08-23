Игрок клуба РПЛ рассказал об отличиях чемпионатов России и Аргентины

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес сравнил чемпионаты России и Аргентины. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Большинство команд в России стараются играть в футбол, поэтому в лиге высокая результативность, мне это нравится. В Аргентине футбол более закрытый, голы забиваются реже, потому что все команды сильны в оборонительном плане. В этом главное отличие между лигами», — рассказал Гальдамес.

Футболист, которому 25 лет, перешел в состав самарского клуба в летнее трансферное окно 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан на три года. Он успел сыграть в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

В начале 2023 года Гальдамес перешел в аргентинский «Годой-Крус». 30 января в матче против «Барракас Сентраль» он дебютировал в аргентинской Примере. 9 июля в поединке против «Велес Сарсфилд» Томас забил свой первый гол за «Годой-Крус».

После пяти туров РПЛ самарский клуб идет на 14-й позиции в турнирной таблице. На счету самарского клуба три балла — одна победа и четыре поражения. Ближайший матч чемпионата России «Крылья» проведут дома против «Пари Нижнего Новгорода». Игра состоится 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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