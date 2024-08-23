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В федерации гимнастики считают, что нужно участвовать в турнирах даже в нейтральном статусе

Президент ФСГР Титов: надо искать возможность участвовать в турнирах FIG

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РИА Новости

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что нужно участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) даже в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нужно участвовать в международных стартах даже в нейтральном статусе. Мы слышим упреки, что без флага и гимна нельзя ехать. Жизнь гимнаста коротка, участие в Олимпийских играх для них — уникальная возможность», — заявил Титов.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Ирина Винер оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2028.

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