Президент медиаклуба рассказал, когда они окажутся в РПЛ

Президент медиафутбольного клуба «2Drots» Никита Панасюк считает, что команда может по спортивному принципу обеспечить себе право выступать в Российской премьер‑лиге (РПЛ) за пять лет. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нашей аудитории было бы очень интересно следить за походом команды до РПЛ. Я думаю, дошли бы за пять лет. В моей голове мы бы каждый год все делали красиво и как в сказке проходили бы дальше», — заявил Панасюк.

Медиаклуб «2Drots» в матче второго круга Пути регионов Кубка России проиграл костромскому «Спартаку» со счетом 0:1.

В составе победителей отличился 21-летний Кирилл Чурсин с пенальти на 77-й минуте. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В матче третьего раунда «Спартак» (Кострома) сыграет с победителем встречи «Текстильщик» (Иваново) — «Динамо Вологда».

Ранее тренер «2Drots» во время матча напал на журналиста.