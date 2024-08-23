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Киану Ривз подписал однодневный контракт с хоккейным клубом из Канады

Киану Ривз подписал однодневный контракт с хоккейным клубом «Виндзор» из Канады

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SpitsHockey/X (ранее Twitter)

Голливудский актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрз», выступающим в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). Об этом сообщает пресс‑служба канадской команды.

«Мы гордимся тем, что Киану подписал контракт с нашей командой. Если он будет хотя бы наполовину как в фильме «Молодая кровь» — мы преуспеем в этом сезоне», — заявил генеральный менеджер команды Билл Боулер.

Капитан «Спитфайрз» Лиам Гринтри заявил, что Ривз сможет поделиться некоторыми своими движениями из своих ведущих фильмов с ребятами.

«Нам действительно пригодились бы некоторые из этих навыков на льду. Киану наверняка отлично поладит с остальной частью команды. Определенно приятное дополнение», — заявил он.

В детстве 59-летний актер занимался хоккеем. Он играл на позиции вратаря. Однако, завершил карьеру из-за травмы.

Все подписанные Ривзом вещи будут проданы с аукциона, а 100% вырученных средств направят в Канадскую ассоциацию психического здоровья в Виндзоре.

Ранее российская хоккеистка заявила о хейте в соцсетях.

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