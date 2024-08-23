В «Кубани» назвали плюсы выхода юношеского состава в Кубке России

Руководитель программы развития молодежного футбола «Кубани» Андрей Ещенко отметил, что выход юношеского состава на матч Кубка России даст мотивацию развиваться молодым игрокам. Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».

«Есть разные причины, почему вместо основы вышли совсем юные ребята. Для них это, в первую очередь, положительный опыт. Задачи, которые ставились на тренировках, были выполнены. На счет можно не смотреть — со временем все будет нормально», — заявил Ещенко.

Ранее 14-летний вратарь «Кубани» Роман Сафонов дебютировал в Кубке России по футболу.

«Сначала у всех был шок, а после все сказали, что я этого заслужил. Докажи, что ты заслужил», — заявил Сафонов.

Вратарь «Кубани» стал самым юным игроком, принявшим участие в матче Кубка страны. «Кубань-Холдинг» выиграл матч со счетом 5:0.

Ранее футболист Матвей Сафонов поддержал 14-летнего вратаря, который дебютировал в Кубке России.