Роналду забил первый гол сезона чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» на своем поле сыграл вничью с «Аль-Раедом» в первом туре нового сезона чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду открыл счет в этом поединке, он отличился на 34-й минуте с передачи Садио Мане. «Аль-Раед» сравнял счет благодаря точному удару Мохамеда Фоузаира, который реализовал пенальти.

Роналду забивает в 23-м сезоне подряд в различных лигах, где принимал участие. В этом матче он мог оформить дубль, однако его гол, который он оформил на 76-й минуте игры, арбитры отметили из-за офсайда.

«Аль-Наср» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Саудовской Аравии.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду установил новый рекорд.