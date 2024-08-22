Стали известны два лидера в раздевалке «Динамо»

22-летний опорный полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий заявил, что получает больше всего советов и помощи от опытных футболистов команды — Фабиана Бальбуэны и Даниила Фомина. Слова Кутицкого приводит Legalbet.

«В команде все стараются друг друга поддерживать, но, конечно, это в основном относится к более возрастным ребятам — таким, как Фабиан Бальбуэна и Даня Фомин. Они всем стараются помогать и подсказывать, когда это необходимо», — сказал 22-летний футболист.

32-летний парагваец Фабиан Бальбуэна играет на позиции центрального защитника и начал выступать за «Динамо» еще в 2021 году, но брал перерыв на сезон-2022/23, когда уезжал в бразильский «Коринтианс» из-за начала СВО.

27-летний Даниил Фомин находится в клубе уже четыре года и выступает на позиции опорного полузащитника.

В текущем сезоне Бальбуэна принял участие в двух матчах в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а Фомин — в четырех (отдал одну голевую передачу).

Кутицкий также сыграл в четырех матчах РПЛ.

По итогам пяти сыгранных туров «Динамо» набрало 12 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» один балл.

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