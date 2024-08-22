Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны два лидера в раздевалке «Динамо»

Футболист «Динамо» Кутицкий заявил, что получает советы от Бальбуэны и Фомина

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

22-летний опорный полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий заявил, что получает больше всего советов и помощи от опытных футболистов команды — Фабиана Бальбуэны и Даниила Фомина. Слова Кутицкого приводит Legalbet.

«В команде все стараются друг друга поддерживать, но, конечно, это в основном относится к более возрастным ребятам — таким, как Фабиан Бальбуэна и Даня Фомин. Они всем стараются помогать и подсказывать, когда это необходимо», — сказал 22-летний футболист.

32-летний парагваец Фабиан Бальбуэна играет на позиции центрального защитника и начал выступать за «Динамо» еще в 2021 году, но брал перерыв на сезон-2022/23, когда уезжал в бразильский «Коринтианс» из-за начала СВО.

27-летний Даниил Фомин находится в клубе уже четыре года и выступает на позиции опорного полузащитника.

В текущем сезоне Бальбуэна принял участие в двух матчах в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), а Фомин — в четырех (отдал одну голевую передачу).

Кутицкий также сыграл в четырех матчах РПЛ.

По итогам пяти сыгранных туров «Динамо» набрало 12 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» один балл.

Ранее юных звезд «Локомотива» призвали защитить: «Нестабильны психологически».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами