Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Нестабильны психологически»: юных звезд «Локомотива» призвали защитить

Игрок «Локомотива» Тикнизян призвал оградить от СМИ 19-летних Ракова и Батракова

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высоко оценил потенциал 19-летних воспитанников клуба — хавбека Алексея Батракова и нападающего Вадима Ракова, — а также призвал оградить их от внимания прессы и снизить психологическую нагрузку на молодых футболистов. Слова Тикнизяна приводит Legalbet.

«Самое главное сейчас — не перехвалить Лешу Батракова и Вадима Ракова. Их нужно огородить от СМИ и других лестных высказываний, потому что молодые футболисты очень нестабильны психологически», — сказал Тикнизян.

25-летний полузащитник «Локомотива» отметил, что Батраков и Раков показывают очень быстрый прогресс, и выразил уверенность, что они смогут построить большую карьеру в футболе.

В текущем сезоне Батраков принял участие в семи матчах в составе «Локомотива» и записал на свой счет два гола и четыре результативных передачи.

Раков сыграл в шести встречах, забил три мяча и отдал два голевых паса.

Ранее Хвича Кварацхелия стал отцом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами