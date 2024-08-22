«Нестабильны психологически»: юных звезд «Локомотива» призвали защитить

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высоко оценил потенциал 19-летних воспитанников клуба — хавбека Алексея Батракова и нападающего Вадима Ракова, — а также призвал оградить их от внимания прессы и снизить психологическую нагрузку на молодых футболистов. Слова Тикнизяна приводит Legalbet.

«Самое главное сейчас — не перехвалить Лешу Батракова и Вадима Ракова. Их нужно огородить от СМИ и других лестных высказываний, потому что молодые футболисты очень нестабильны психологически», — сказал Тикнизян.

25-летний полузащитник «Локомотива» отметил, что Батраков и Раков показывают очень быстрый прогресс, и выразил уверенность, что они смогут построить большую карьеру в футболе.

В текущем сезоне Батраков принял участие в семи матчах в составе «Локомотива» и записал на свой счет два гола и четыре результативных передачи.

Раков сыграл в шести встречах, забил три мяча и отдал два голевых паса.

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