17-летняя российская фигуристка призналась, что обратилась к психологу

17-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина призналась, что в один из моментов своей карьеры была вынуждена обратиться к психологу. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Проблемы возникают тогда, когда появляются мысли: «А вдруг не получится?» Я прорабатывала этот момент с психологом еще год назад, когда была история с коронавирусом и его осложнениями. После этого психологически было тяжело возвращаться на лед, заново восстанавливать все элементы», — заявила Зинина.

Фигуристка в сезоне-2022/23 стала бронзовой призеркой этапа Гран-при России и заняла шестое место на чемпионате страны, обеспечив себе место в национальной команде. Однако следующий сезон спортсменка пропустила из-за болезни. В мае 2024 года Зинина призналась, что из-за последствий постковидного синдрома ей пришлось заново учиться ходить.

«Это было не столько физически тяжело, сколько морально, что мне придется с новым телом это проходить, причем проходить это все заново — никаких опорных точек нет, ты снова зарабатываешь репутацию, учишься прыгать, я заново училась ходить и кататься. Это все было настолько тяжело, смотря в прошлое, я понимаю, что это у меня столько сил отняло», — поделилась тогда она.

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