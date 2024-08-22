Чалов не забил пенальти в первом матче ПАОКа в Лиге Европы

Греческий ПАОК одержал победу над ирландским «Шэмрок Роверс» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась в Салониках, завершилась со счетом 4:0. Счет в матче открыл Дэниел Клири, который на 45+5 минуте игры срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме в составе ПАОКа отличились Тайсон, который поразил ворота соперника на 47-й минуте игры с передачи Андрия Живковича, а также Яннис Константелиас. Он оформил гол на 67-й минуте, ему ассистировал Тайсон. Окончательный счет в матче установил Абдул-Рахман Баба на 90+4 минуте.

Ирландский клуб играл в меньшинстве с 52-й минуты, вторую желтую карточку получил Джошуа Хоноган. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский футболист ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе, но не отличился полезными действиями. Другой российский игрок Федор Чалов начал матч в запасе и вышел на поле на 64-й минуте игры. Он также не отличился результативными действиями. На третьей компенсированной минуте в ворота ирландского клуба был назначен пенальти, который форвард не сумел реализовать.

Ранее Чалов был признан лучшим игроком ПАОКа в первом туре чемпионата Греции.