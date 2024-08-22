Глава РФБ подтвердил, что переговоры с Колумбией велись на легитимном уровне

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подтвердил информацию, что переговоры по участию сборной Колумбии в турнире «Кубок Дружбы» велись на официальном уровне. Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что все наши взаимодействия со сборной Колумбии проходили исключительно через официальные каналы связи. На момент отправки сборной все контакты были установлены с легитимным президентом федерации, что подтверждено соответствующими документами и информацией, доступной на официальном сайте FIBA», — указал он.

Ранее колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир «Кубок Дружбы» в Россию. В РФБ заявили, что матчи были организованы в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы.

21 августа в стартовом матче «Кубка Дружбы» по баскетболу, который проходит в Перми в универсальном дворце спорта «Молот», россияне обыграли сборную Колумбии со счетом 155:53. В турнире «Кубок Дружбы» принимают участие четыре команды: «ПАРМА» и три сборных — России, Венесуэлы и Колумбии. Он продлится до 25 августа.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.