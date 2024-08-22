Бывший американский боксер признался в любви к флагу России

Американский боксер Кевин Джонсон, который получил гражданство Российской Федерации, признался в любви к российскому флагу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мои поздравления россиянам, гражданам, правительству — всем! Это большой день! Я влюблен в российский флаг», — сказал Джонсон.

День флага Российской Федерации отмечается ежегодно в фиксированную дату — 22 августа.

9 января президент 2024 года России Владимир Путин предоставил Джонсону гражданство. При смене паспорта спортсмен взял отчество «Владимирович». 11 апреля боксер рассказал о первом голосовании на выборах президента России.

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе 2023 года Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее появлась информация, что в доме братьев-боксеров Тейт проходят обыски.