«Забыл»: экс-голкипер сборной России не назвал «Спартак» конкурентом «Зенита»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов перечислил клубы, которые способны навязать борьбу петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ), но не назвал «Спартак». Его слова приводит Sport24.

«Время покажет, кто составит конкуренцию «Зениту». Сейчас и «Локомотив» хороший ход набрал, и «Динамо» неплохо играет, и у ЦСКА есть все возможности. Сезон покажет, сейчас рано делать выводы. Кто стабильнее его проведет, тот и будет претендовать на чемпионство», — заявил Габулов.

Когда вратаря спросили, почему он не назвал в этом списке «Спартак», Габулов ответил одним словом: «забыл».

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее капитан «Зенита» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».