Стало известно, за счет чего «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист московского «Спартака», тренер Денис Бояринцев заявил, что только стабильная игра может помочь красно-белым навязать борьбу петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если «Спартак» покажет стабильный футбол, который показывает «Зенит» на протяжении всего сезона, тогда можно будет говорить о борьбе. Да, бывают у них спады, но команда всегда очень хорошо проводила весеннюю часть. У них большой запас очков, мог «Зенит» немного расслабиться, но в конце все равно свое забирали», — заявил Бояринцев.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее капитан «Зенита» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».