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Баскетбольный турнир «Кубок Дружбы» в Перми продолжится, несмотря на скандал

Матч ТВ: «Кубок Дружбы» продолжится, будет ли участвовать Колумбия — непонятно

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Баскетбольный турнир «Кубок Дружбы» продолжится, несмотря на скандал со сборной Колумбии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Турнир гарантированно продолжится. Будет ли в нем участвовать сборная Колумбии, пока непонятно. Из‑за этого верстка турнира может поменяться», — сообщает источник.

Ранее колумбийская федерация баскетбола заявила, что не отправляла команду на турнир «Кубок Дружбы» в Россию.

«Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в «Кубке Дружбы». Не было дано одобрения игрокам и учебным заведениям. Будут предприняты юридические действия в связи с использованием нашего логотипа без разрешения», — заявили в федерации.

21 августа в стартовом матча «Кубка Дружбы» по баскетболу, который проходит в Перми в универсальном дворце спорта «Молот», россияне обыграли сборную Колумбии со счетом 155:53.

В турнире «Кубок Дружбы» принимают участие четыре команды: «ПАРМА» и три сборных — России, Венесуэлы и Колумбии. Он продлится до 25 августа.

Ранее Российская федерация баскетбола указала Федерации баскетбола Колумбии на легитимность матча в Перми.

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