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Главный тренер «Зенита» рассказал, сыграет ли Глушенков со «Спартаком»

Семак исключил участие забившего девять голов Глушенкова в матче со «Спартаком»

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что нападающий клуба Максим Глушенков не сможет сыграть в ближайших матчах. Слова специалиста приводит «Чемпионат».

«Максим только присоединился после операции. Понятно, что его участие в ближайших матчах исключено», — цитирует Семака «Чемпионат».

19 августа Глушенков перенес операцию из-за травмы руки, полученной в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками». 24-летний полузащитник ближайшее время будет передвигаться с металлической спицей в кости правой руки. Ожидается, что перелом лучевой кости затянется приблизительно через 3–4 недели.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее махачкалинское «Динамо» одержало историческую победу в РПЛ.

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