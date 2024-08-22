Итальянский теннисист: если принимаешь клостебол, то ты настоящий придурок

Итальянский теннисист Марко Бортолотти, который ранее сумел доказать свою невиновность по делу о клостеболе, рассказал о том, что вещество не способно улучшить твои показатели. Об этом сообщает Ubitennis.

«Глупо думать, что Янник решил принять допинг. Это крем от ран, и он не влияет на его спортивные результаты при том количестве, которое было обнаружено у него. Когда я был в такой ситуации, друг-биолог мне сказал, что если ты принимаешь допинг с помощью клостебола, то ты настоящий придурок. Он не может улучшить твои показатели», — заявил Бортолотти.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Ранее спортивный врач рассказала, почему теннисиста Синнера не дисквалифицировали.