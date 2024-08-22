Английский клуб лишил сотрудников еды

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» перестал выдавать ланч‑боксы обслуживающему персоналу в день игры в целях экономии. Об этом сообщает Daily Mail.

Раньше сотрудникам выдавали сэндвич, батончик, чипсы и воду, но в первой игре сезона обеды не выдавали. Некоторым сотрудникам предложили взять остатки еды, которую приготовили для корпоративных клиентов.

Руководство клуба объяснило свое решение желанием сэкономить.

В матче первого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

В прошедшем сезоне АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити». Он добился подобного результата в четвертый раз подряд. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 балл. На втором месте расположился лондонский «Арсенал», набрав 89 очков, замкнул тройку лучших «Ливерпуль», из которого после завершения сезона ушел главный тренер Юрген Клопп — в их активе 82 очка.

Ранее сообщалось, что с клуба АПЛ могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения.