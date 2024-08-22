Российский пловец заявил, что рад участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе

Паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Николаев заявил, что рад выступления на Паралимпиаде-2024 даже в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Чувствую радость, потому что нам дали проявить себя. Все знают нас на международной арене, не важно, выступаем мы с флагом или без. Когда мы будем стоять на пьедестале, гимн будет играть внутри нас. В первую очередь я еду как спортсмен», — заявил Николаев.

20 августа первая группа россиян отправилась в Париж на Паралимпийские игры-2024.

6 марта IPC опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее президент Национального комитета спорта инвалидов Украины раскритиковал допуск россиян на Паралимпиаду.