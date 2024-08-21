Агент Аскарова назвал возможное возвращение в СКА «провокацией»

Знаменитый североамериканский агент Дэн Мильштейн, работающий с многими игроками из России, высказался о будущем одного из своих клиентов, голкипера «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова.

«Возможное возвращение Ярослава в СКА или в другой клуб Континентальной хоккейной лиги? На провокационные вопросы я не отвечаю», — приводит слова Мильштейна ODDS.ru.

Ранее американский инсайдер Кевин Уикз рассказал, что окружение Аскарова сообщило «Нэшвиллу», что россиянин не прибудет в расположение фарм-клуба «Предаторз» «Милуоки Эдмиралз» и требует обменять его в другой клуб НХЛ.

22-летний Аскаров был выбран «Нэшвиллом» в 2020 году на драфте НХЛ в первом раунде под общим одиннадцатым номером. Хоккеист переехал за океан два года назад, но за два сезона провел только три матча в составе «Предаторз» в сильнейшей лиге мира, в основном выступая за фарм-клуб.

«Предаторз» доверяли в прошлом сезоне вратарской бригаде Юусе Сароса и Кевина Ланкинена. У американского голкипера истек контракт этим летом, но вместо него на позицию сменщика Сароса подписали ветерана Скотта Уэджвуда.

Ранее в «Металлурге» оценили шансы команды на второе чемпионство подряд.