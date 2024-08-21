Российский тренер рассказал, почему футболист Пиняев не может проявить себя

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев считает, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не может проявить себя потому, что не может до конца адаптироваться к премьер-лиге. Его слова приводит «Советский спорт».

«Пиняев пока не так ярок, как ожидалось. Как будто он адаптировался полностью к премьер-лиге. Его по-прежнему изучают, и не только тренерский штаб, но и футболисты», — заявил Ташуев.

Ранее сообщалось, что окружение 19-летнего Пиняева настаивает на переходе в состав красно-белых, а Соболев точно не продолжит карьеру в «Спартаке». При этом издание «Евро-Футбол.Ру» утверждает, что Соболев от перехода в состав «железнодорожников» отказался, поскольку его устраивает только трансфер в петербургский «Зенит».

В пяти прошедших турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» одержал четыре победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), а также один раз проиграл московскому «Динамо» (1:3).

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее нападающий «Спартака» заявил, что счастлив в клубе.