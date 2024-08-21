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Российский тренер рассказал, почему футболист Пиняев не может проявить себя

Российский тренер Ташуев: как будто Пиняев еще не адаптировался к премьер-лиге

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев считает, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев не может проявить себя потому, что не может до конца адаптироваться к премьер-лиге. Его слова приводит «Советский спорт».

«Пиняев пока не так ярок, как ожидалось. Как будто он адаптировался полностью к премьер-лиге. Его по-прежнему изучают, и не только тренерский штаб, но и футболисты», — заявил Ташуев.

Ранее сообщалось, что окружение 19-летнего Пиняева настаивает на переходе в состав красно-белых, а Соболев точно не продолжит карьеру в «Спартаке». При этом издание «Евро-Футбол.Ру» утверждает, что Соболев от перехода в состав «железнодорожников» отказался, поскольку его устраивает только трансфер в петербургский «Зенит».

В пяти прошедших турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» одержал четыре победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), а также один раз проиграл московскому «Динамо» (1:3).

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее нападающий «Спартака» заявил, что счастлив в клубе.

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