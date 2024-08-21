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Теннисистка Андреева поделилась своими эмоциями от прошедшей Олимпиады

Андреева: это жесть

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Susan Mullane/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась своими эмоциями от прошедшей Олимпиады-2024. Слова спортсменки приводит YouTube-канал What The Vlog.

«Какие эмоции от Олимпиады? Это жесть», — заявила Андреева.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини.

16 августа стало известно, что Андреева и Шнайдер снова выступят в паре осенью.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, что многие российские спортсмены жалеют о том, что не поехали на ОИ.

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