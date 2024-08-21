Игрок махачкалинского «Динамо» признался, что не мечтал быть футболистом

Атакующий полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в детстве не думал о том, чтобы профессионально заниматься футболом. Об этом он рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Я в детстве даже не мечтал заниматься футболом. Просто хотел получить образование и иметь нормальную работу. Но получилось так, что я сегодня играю в России. Как меня завело в футбол? Это уже очень долгая история. На любительском уровне футбол всегда был в моей жизни», — сказал игрок.

На профессиональном уровне Касинтура выступал исключительно в России. Уроженец Анголы в 2015 году приехал в Россию, где поступил на подготовительное отделение КубГТУ. Позднее он выступал за краснодарские любительские команды, а профессиональную карьеру начал в мини-футбольном клубе «Новая генерация» из Сыктывкара, забив в первом же сезоне девять мячей в 21 матче.

Первым клубом Касинтуры в большом футболе стала «Уфа». За команду из Башкортостана он выступал с 2021 по 2023 год. В июне 2023 года он подписал контракт с махачкалинским «Динамо» сроком на три года.

Ранее нападающий «Ахмата» Агаларов стал игроком махачкалинского «Динамо».