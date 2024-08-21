«Локомотив» хочет подписать бывшего одноклубника Дзюбы

Новичком московского «Локомотива» может стать турецкий вингер «Аданы Демирспор» Юсуф Сары. Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

По данным источника, российский клуб ведет работу над трансфером. Подчеркивается, что «Адана Демирспор» рассчитывает получить за своего футболиста €5 млн, а сам игрок хочет зарабатывать в Москве €1,5 млн в год. На данный момент переговоры затруднены, поскольку «Локомотив» не устраивает запрашиваемая за игрка сумма.

В минувшем сезоне Сары провел за турецкую команду 30 матчей. В этих встречах он забил пять мячей и сделал 10 результативных передач. В его активе четыре матча за национальную команду Турции, один гол и один голевой пас.

Примечательно, что в «Адане Демирспор» Сары на недолгое время пересекся с Артемом Дзюбой — российский форвард перешел в турецкую команду в августе 2022 года, на три месяца позже Сары. Дзюба был игроком «Аданы» до ноября 2022 года, а в феврале 2023 года он на правах свободного агента перешел в «Локомотив». «Железнодорожников» Дзюба покинул в конце мая 2024 года.

Ранее Дзюба заявил, что в Турции судейство намного хуже, чем в России.