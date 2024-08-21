Российская хоккеистка заявила о хейте в соцсетях

Спортсменки, выступающие за команды Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), сталкиваются с хейтом в соцсетях. Об этом в интервью порталу Legalbet заявила защитница команды «Агидель» Мария Баталова.

«Любая девочка, играющая в ЖХЛ и за сборную России, сталкивалась с хейтом. Особенно это случается, когда мы едем на чемпионаты мира. Обычно пишут: «варите борщи, снимайте видео в ТикТок». У нас некоторые девочки выкладывают туда контент», — сказала Баталова.

Хоккеистка заметила, что на каждом чемпионате мира девушки сталкиваются с негативными комментариями. При этом она заметила, что в России женский хоккей достаточно молод в сравнении с Северной Америкой, и в России есть, над чем работать в этом направлении.

Говоря о спортивных перспективах женской сборной России, Баталова выразила уверенность, что со временем успехи на чемпионатах мира придут. Напомним, российская женская национальная команда трижды становилась бронзовым призером мировых первенств. По мнению Баталовой, если бы не было санкций в отношении российского спорта, запрещающих командам участвовать в официальных международных турнирах, российские хоккеистки, возможно, уже бы стали чемпионками мира.

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