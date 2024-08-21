Российский футболист назвал лучшего вратаря РПЛ

Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов считает, что лучшим вратарем Российской премьер-лиги (РПЛ) является страж ворот московского «Динамо» Андрей Лунев. Слова футболиста приводит Sport24.

«Для меня лучший вратарь РПЛ — Лунев. Нравится его игра, активность и психология. Он очень уверен, и это не может не бросаться в глаза. На данный момент он лучший», — сказал Обухов.

Лунев присоединился к «Динамо» в июне 2024 года и подписал двухлетний контракт. Он заменил в роли основного вратаря бывшего капитана бело-голубых — 37-летнего Антона Шунина, с которым клуб отказался продлевать контракт.

В текущем сезоне РПЛ Лунев сыграл пять матчей в составе «Динамо», в которых пропустил три мяча и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В шестом туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с «Краснодаром». Игра состоится 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Крылья Советов» сыграют дома с «Пари НН». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 15:00 по московскому времени.

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