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Российский тренер рассказал, кто выйдет в финал Кубка Дружбы по баскетболу

Елевич: в финале Кубка Дружбы сыграют сборная России и «ПАРМА»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что сборная России и пермская «Парма» составят пару финалистов в баскетбольном турнире «Кубок Дружбы». Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Сборная Венесуэлы — соперник слабый. А Колумбия еще слабее. Ну очень слабая команда! Сборная России завтра сыграет с «ПАРМОЙ», это будет интересно. Не сомневаюсь, что финальную пару Кубка Дружбы именно они и составят, — заявил Елевич.

Во встречах, которые проходили в универсальном дворце спорта «Молот», «ПАРМА» обыграла сборную Колумбии со счетом 155:53. Чуть позже сборная России оказалась сильнее Венесуэлы — 79:57.

В турнире «Кубок Дружбы» принимают участие четыре команды: «ПАРМА» и три сборных — России, Венесуэлы и Колумбии. Он продлится до 25 августа.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.

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