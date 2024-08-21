Дзюба сравнил судейство в России и в Турции

Российский нападающий Артем Дзюба заявил, что в Турции судьи работают намного хуже, чем в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова футболиста приводит Sport24.

«Да, действительно, российские судьи ошибаются, но не могу сказать, что в России низкий уровень, он нормальный. Какое-то время я провел в Турции и понял, что там судейство намного хуже и предвзятее, чем в России», — заявил Дзюба.

15 августа стало известно, что футболист близок к подписанию контракта с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил комментатор Константин Генич.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости.