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Чемпион мира объявил о завершении карьеры в сборной

Футболист Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

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Martin Meissner/AP

Немецкий вратарь Мануэль Нойер заявил, что завершает карьеру в сборной. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Спасибо, Германия! Мне нравилось носить футболку национальной команды», — написал футболист.

38-летний Нойер дебютировал за сборную Германии в 2009 году. В ее составе он провел 124 матча, из которых 51 отстоял «на ноль». Он стал чемпионом мира-2014, бронзовым призером ЧМ-2010, а также два раза занимал третье место на Чемпионатах Европы в 2012-м и 2016 году.

На Чемпионате Европы-2024 Нойер вышел на поле в стартовом составе в матче второго тура группового этапа против Венгрии. Этот матч стал для Нойера 17-м в карьере на чемпионатах Европы. Столько же матчей провел Джанлуиджи Буффон, который уже завершил карьеру.

Финальная встреча между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Ранее стал известен лучший вратарь всех времен.

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