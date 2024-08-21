Большое количество новичков назвали проблемой для «Спартака»

Большое количество игроков московского «Спартака», особенно новичков, может оказаться ненужным клубу в случае ухода главного тренера команды Деяна Станковича. Такое опасение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший игрок красно-белых и ЦСКА Валерий Масалитин.

«В «Спартаке» прослеживается процесс: приходит тренер, и он рассчитывает на результат. Именно под него приобретаются игроки. Сейчас взяли еще одного защитника — хотя есть Дуарте, Бабич, Маслов, Литвинов. Но Станкович сказал, что ему нужен этот игрок, и его взяли. Вопрос в другом: в случае неудачи куда их всех девать?

Станкович пришел, выстраивает свою схему, она приносит результат. Но не дай бог что произойдет — кто придет ему на смену? И сможет ли новый тренер играть по этой же схеме? Если нет, то куда всех игроков девать? Конечно, опасения есть. Если бы одна схема выдерживалась на протяжении трех-пяти лет — и в основной команде, и в молодежных, и в юношеских, — в этом был бы смысл. Но придет новый тренер и скажет, что он по этой схеме играть не может. Надо и такую вероятность рассматривать. И раз есть схема, которую задает главный тренер, нужно выстраивать вертикаль во всех командах, приглашать под это специалистов, пусть и иностранцев», — считает Масалитин.

О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. При нем команда приобрела ряд новых футболистов, в том числе экс-игроков «Ференцвароша» — бывшей команды Станковича: Маркиньоса и Миенти Абену. Также состав красно-белых пополнили Виллиан Жозе, Эсекьель Барко, Александр Довбня и Игорь Дмитриев, сразу отданный в аренду в «Крылья Советов». При этом, по данным СМИ, «Спартак» ведет переговоры о трансферах еще ряда игроков.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 10 очков в пяти турах. В шестом туре москвичи на выезде сыграют с петербургским «Зенитом», возглавляющим турнирную таблицу с 13-ю баллами. Встреча состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее экс-футболист Деменко назвал плюсом для «Спартака» травму зенитовца Глушенкова.