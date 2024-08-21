Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарасова поставила под сомнение способности Трусовой исполнить четверной лутц

Тарасова не верит, что Трусова прыгнет четверной лутц на контрольных прокатах

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сомнение, что российская фигуристка Александра Трусова сможет исполнить четверной лутц в рамках контрольных прокатов сборной России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Она талантливый человек и опережает время, которое все берут для возобновления прыжков. Исполнять четверные прыжки отдельными элементами не то же самое, что в прокате. Как отдельный элемент — да, у нее получается. В прокате же не очень верю пока. Нет, не думаю так», — заявила Тарасова.

Трусова исполнила каскад четверной лутц + тройной тулуп на тренировке.

14 июля Трусова заявила, что планирует выступить на контрольных прокатах сборной России. Предсезонный показ программ пройдет 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее Тарасова предрекла Трусовой успешное возвращение в профессиональный спорт.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами