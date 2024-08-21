Широков выразил опасение из-за результатов «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков рассказал о своем опасении, которое связано с результатами красно-белых в чемпионате России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я говорил вам, что команда может сплотиться вокруг одного человека — в данном случае вокруг тренера — и дать результат. Но есть опасения, что все пойдет по привычному циклу. Первый-четвертый матч — «Спартак», ты ли это? Пятый-восьмой — ах, да, все нормально. Соответственно, следующие три игры ключевые», — заявил Широков.

Следующий матч «Спартак» проведет на выезде. Команда в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сразится с петербургским «Зенитом». Игра пройдет 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. На старте сезона в РПЛ красно-белые обыграли «Химки», «Крылья Советов», «Факел», сыграли вничью с «Ахматом» и проиграли «Оренбургу».

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с лидером чемпионата петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее бывший президент «Спартака» отказался называть старт клуба в РПЛ удачным.